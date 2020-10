Aveva 52 anni, era malata di cancro. Il governatore del Piemonte: "La recrudescenza del Covid allarmi sulla necessità di mantenere gli ospedali attivi per ogni patologia"

Si è spenta nella notte Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Aveva 52 anni, da tempo lottava contro un cancro. Era stata proclamata lo scorso 15 febbraio, dopo aver vinto le elezioni alla guida di una coalizione di centrodestra.

“È un dolore grandissimo. Jole era ed è una persona a cui volevo e voglio molto bene”, è il messaggio di cordoglio diffuso dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “La sua scomparsa è una perdita personale, ma è anche una grande perdita per il nostro Paese, perché è una persona che ha sempre messo prima il suo territorio, la sua Calabria, il suo impegno istituzionale, prima di qualsiasi altro interesse di partito o politico. Ci mancherà tanto”.

“Prendiamola a esempio di come ci si deve comportare nei nostri ruoli istituzionali e anche per ricordare che le altre malattie continuano purtroppo a esistere e questa convivenza con la recrudescenza del Covid – conclude Cirio – ci deve allarmare sulla necessità di mantenere gli ospedali attivi e al servizio della popolazione per ogni patologia”.