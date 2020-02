Morta Simona Viceconte: si è tolta la vita come fece la sorella campionessa Maura un anno fa

Un dramma nel dramma. Simona Viceconte, 45 anni, originaria della Valsusa, madre di due figlie, si sarebbe tolta tolta la vita come fece la sorella campionessa, Maura, esattamente un anno fa. Il cadavere della donna è stato trovato da una vicina di casa nella tromba delle scale del palazzo in cui abitava, a Teramo, nel quartiere di Colleatterrato, dove si era trasferita per seguire il marito, direttore di banca.

Simona aveva un foulard stretto attorno al collo e a quanto pare si era impiccata alla ringhiera delle scale. Proprio come la sorella, anche lei non ha lasciato biglietti o messaggi per motivare il tragico gesto. Sul luogo, per gli accertamenti del caso, sono giunti i carabinieri. L’ipotesi più accreditata, al momento, è dunque quella del suicidio. Ma proprio per fugare ogni dubbio sul decesso della 45enne valsusina, la procura di Teramo ha disposto l’autopsia.

Il tragico fatto di cronaca aggiunge altro dolore: un anno fa, infatti, il 10 febbraio del 2019, la sorella, Maura Viceconte, si era tolta la vita a 51 anni impiccandosi ad un albero nel cortile della sua abitazione di Chiusa San Michele, in Val Di Susa. Maura è stata una campionessa internazionale di atletica leggera, dove si è cimentata con ottimi risultati sia nella maratona sia nel mezzofondo. Bronzo agli Europei di Budapest 1998, è tuttora detentrice del record italiano sui 10mila metri.

Numerosi i successi ottenuti dall’atleta piemontese nella sua carriera. Il suo suicidio destò molto stupore visto che Maura aveva sconfitto un brutto male e la sua brillante carriera sportiva le era valsa anche un film-documentario. Un sofferenza per la sorella Simona forse mai rimarginata del tutto. Di qui, probabilmente, la scelta di compiere il gesto estremo.