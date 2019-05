Morta dopo un volo dal 56° piano dell’hotel: raccolta fondi per riportare Denise in Italia

La giovane 23enne di None si trovava in Thailandia dove vive il padre per cercare un lavoro

None. Era un viaggio pieno di speranze, iniziato con la volontà di trovare una lavoro e dare una svolta alla propria vita, ma è finito con il tragico volo dal 56° piano di un hotel vicino alla costa di Pattaya, in Thailandia. Denise, 23 anni, abitava a None con la mamma, e una quindicina di giorni fa era partita per il paese dell’Est asiatico, dove da anni vive anche il padre. Là aveva un’amica con cui avrebbe dovuto incontrarsi, ma che, nel frattempo, ha cambiato lavoro e si è dovuta trasferire.

Ed è proprio il lavoro quello che la giovane cercava: la sua era una storia come quella di tanti altri ragazzi e ragazze che fanno la valigia e cercano uno sbocco all’estero, perché in Italia non trovano opportunità. Le cose però – pensa chi ha indagato sull’accaduto – non sono andate come sperava e la depressione, che in passato l’aveva colpita, è tornata a farsi sentire, spingendola al tragico gesto.

Erano circa le dieci di mattina di giovedì, quando la notizia è arrivata in Italia, ma in Thailandia era pomeriggio. La ragazza, con una scusa, si è allontanata dalla casa del padre ed è andata in un bioparco sulla costa della città, per poi entrare all’interno del Park Hotel, fino a raggiungere il 56° piano, da cui si è lanciata. Gli inquirenti locali sono riusciti a ricostruire la sua identità grazie al passaporto che conservava con sé e hanno prontamente avvisato il Consolato italiano, che ha provveduto a informare la famiglia.

Dopo qualche ora la notizia ha iniziato a girare anche in paese e ha lasciato sgomente molte persone, perché in tanti la conoscevano, anche solo di vista. C’è chi non riesce a capacitarsi dell’accaduto , chi la ricorda «sorridente al lavoro» in una pizzeria del paese, chi la conosceva sin da piccola e la saluta con un «sono molto dispiaciuta, l’ho vista crescere. Riposa in pace piccola».

In giornata è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la mamma e i famigliari a riportare le sue spoglie in Italia, perché i costi sono molto elevati e da soli non ce la possono fare. I soldi vengono raccolti nel Centro fitness Athena di corso Castello 43 a None, dove Denise era molto conosciuta. Nel frattempo la madre si è appoggiata un’agenzia di pompe funebri del paese, che si è già messa in contatto con la Farnesina, per sapere dal Ministero degli Esteri come sono le procedure in questi casi e cosa bisogna fare per rimpatriare la salma della giovane.