Morte cerebrale per il 65enne caduto dalla bicicletta a Salassa

Morte cerebrale per Mario Paletta, il 65enne di Cuorgné caduto con la sua bicicletta sabato scorso mentre stava passeggiando in via Don Porporato a Salassa. L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto al Cto di Torino per ridurre le conseguenze dell’emorragia provocata dall’impatto non ha avuto, purtroppo, effetti positivi sulle sue condizioni.

A causa dell’incidente Paletta ha riportato un gravissimo trauma cranico e le sue condizioni sono apparse subito disperate. Ciò nonostante, i medici del Cto hanno provato tutto ciò che era nella loro facoltà per provare ad attenuare gli effetti della caduta dalla bicicletta.

L’uomo, che era in pensione da un anno ed è padre di tre figli, aveva perso un braccio più di venti anni fa a causa di un infortunio sul lavoro in cui era incappato all’interno di una ditta di stampaggio.