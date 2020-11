Morte Edoardo Agnelli, il ricordo di Lapo Elkann: “Il mio angelo custode”

Il tweet: "Ricordo emozionato la sua sensibilità e umanità, non c'è giorno in cui non penso a lui"

“Oggi ricordo mio zio Edoardo: l’ho amato con tutto il mio cuore”. Parole di Lapo Elkann, che ricorda così su Twitter Edoardo Agnelli, morto 20 anni fa.

“E’ il mio angelo – ha aggiunto -. Ricordo emozionato la sua sensibilità e umanità, non c’è giorno in cui non penso a lui. In camera da letto una sua foto mi ricorda che è sempre vicino a me”.