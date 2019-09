Morte improvvisa del lattante, se ne parla in un congresso a Torino

La morte improvvisa del lattante, indicata con l’acronimo Sids dall’inglese Sudden Infant Death Syndrome, è la principale causa di morte per i bambini nel primo anno di vita. Nell’86% dei casi la morte sopraggiunge nel sonno e colpisce soprattutto i maschietti, con un incidenza tra il 30 e il 50% in più rispetto alle femmine.

La Sids è subdola e letale perché insorge all’improvviso in bambini sani. Per questo motivo, la prevenzione è ancora più difficile ed è necessario mettere a punto strumenti di ricerca più efficaci per studiare a fondo il fenomeno.

Tutti questi problemi saranno al centro di un congresso organizzato dall’associazione Suid & Sids Italia Onlus e dalla dottoressa Silvia Noce dell’ospedale Regina Margherita di Torino presso il Museo nazionale dell’Automobile di Torino, da venerdì 27 a sabato 28 settembre.