La donna è una paziente psichica. Polizia sul posto: si indaga per stabilire le cause del decesso

Macabra scoperta degli assistenti sociali in un appartamento di via Benevagienna a Torino

Quando questa mattina gli assistenti sociali si sono presentati a casa sua, a Torino, l’uomo era morto da venti giorni. A vegliare il cadavere, secondo quanto riferito dal 118, c’era la sorella, paziente psichica.

LA MACABRA SCOPERTA A TORINO

La macabra scoperta è avvenuta in via Benevagienna, dove ora sta operando la polizia per stabilire le cause del decesso.