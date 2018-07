Morto annegato nella sua auto: l’ultimo saluto a Guido Zabena

Tutta Favria si è unita al dolore della famiglia di Guido Zabena, tanto dolore da parte dei familiari, amici e colleghi di lavoro per l’addio. Dolore ma nessun sentimento di odio per una morte cosi orribile, come testimoniava in lacrime padre Piero sul sacrato della chiesa parrocchiale.

«Facciamo in modo che quanto accaduto al nostro Guido non succeda più, non ci interessa di chi siano le responsabilità, tanto non ci renderanno più nostro figlio». Poi con la moglie Maria Stella è entrato in chiesa. Una chiesa gremita, ieri mattina. Con tanta gente – circa 400 persone – che ha voluto essere presente per l’ultimo saluto a Guido Zabena, l’operaio di 51 anni che nella notte tra lunedì e martedì è morto annegato nel sottopasso di Rivarolo.

In prima fila, seduti accanto alla bara, il papà Piero e la mamma Maria Stella, attorno alla quale si è stretta l’intera comunità di Favria. Presenti il sindaco Vittorio Bellone, insieme al collega di Rivarolo, Alberto Rostagno, e all’assessore rivarolese Claudio Leone. Il feretro è arrivato in chiesa scortato da una gazzella dei carabinieri di Rivarolo. «Guido, di fronte alla tua bara brilla la luce Pasquale, la vittoria definitiva del Cristo risorto sulla morte – ha detto il parroco don Gianni Sabia – il nostro è il Dio della vita, non della morte. Asciuga le nostre lacrime e donaci la possibilità di capire la vita dopo la morte». Un dolore sviscerato anche attraverso i social network.

«Voglio sperare che chi ha sbagliato si assuma le sue responsabilità. Un scatto di orgoglio da parte vostra. È aiutate questi genitori che hanno perso un figlio in un modo orribile». Scrive Dori, un’amica della famiglia. Ma don Gianni, citando il papà di Guido Zabena, si è soffermato anche sull’assurda disgrazia che è costato la vita a Guido Zabena. «Il papà mi ha colpito molto quando sono andato a trovare la famiglia. Mi ha detto: Per noi non ci sarà più Guido ma vorrei che quello che è successo non si ripeta più, per il dolore che stiamo provando e che proveremo ancora. Non c’erano odio o cattiveria nelle sue parole. Ma qualcosa, purtroppo, non ha funzionato. Ora bisogna fare in modo che non si ripeta più».

Don Gianni, ha poi voluto salutare personalmente il 51enne: «Ciao caro Guido, grazie per la tua semplicità. Eri un uomo di poche parole ma tanto rispetto». Sul fronte delle indagini gli inquirenti che hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo, aspettano i vari rapporti e la perizia tecnica prima di prendere delle iniziative.