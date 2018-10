Morto d’infarto sul lavoro: donati polmoni e cuore

Dopo aver constatato il decesso, la famiglia ha dato il consenso ai medici per attivare "il protocollo per il prelievo di polmoni a cuore fermo, senza supporto di circolazione extracorporea"

Sono stati prelevati, dall’equipe di Rianimazione dell’ospedale Maria Vittoria di Torino, i polmoni di un camionista quarantenne, morto d’infarto sul luogo di lavoro. Dopo averne dichiarato il decesso, i medici hanno ottenuto il consenso della famiglia. E’ stato dunque immediatamente attivato il protocollo per il “prelievo di polmoni a cuore fermo, senza supporto di circolazione extracorporea”. Questo tipo di intervento risulta il primo ad essere effettuato in Piemonte.

L’OPERAZIONE

Delicatissimo intervento svolto in maniera impeccabile: “Due anestesisti rianimatori – spiega il direttore del reparto Rianimazione, Emiliano Manno – si sono occupati dell’iter di assistenza finalizzato alla messa in sicurezza dell’organo da prelevare, sottoponendo il paziente deceduto a Tac, per garantire l’idoneità al trapianto. Poi, per evitare il collasso polmonare, lo hanno posto in assistenza respiratoria CPAP (continuous positive airway pressure) così da mantenere gli alveoli polmonari aperti senza sovradistenderli”. Il prelievo è stato eseguito dai cardiochirurghi Erika Simonato e Matteo Marro della Città della Salute, insieme al cuore, del quale potranno essere trapiantate le valvole cardiache.

NUOVE FRONTIERE DI TRATTAMENTO

A margine, il commento del direttore generale Asl di Torino, Valerio Fabio Alberti: “Un grandissimo gesto di generosità della famiglia cui siamo tutti vicini nel dolore e grati per la possibilità concessa di aprire nuove frontiere di trattamento nella nostra Regione”