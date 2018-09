Morto il giovane falco astore “avvistato” nel centro di Torino

Il rapace è stato trovato privo di vita in un cortile del quartiere Pozzo Strada: a quanto pare si era rotta un'ala mentre era in volo

E’ morto il giovane astore – uccello rapace – avvistato nel centro di Torino una decina di giorni fa. L’animale, che era stato identificato come un giovane esemplare maschio, è stato trovato senza vita in un cortile privato nel quartiere Pozzo Strada. I residenti hanno contattato il Servizio di tutela della fauna e della flora della Città metropolitana.

SI E’ ROTTA UN’ALA IN VOLO

Da una prima analisi, sembra che il falco si sia rotto un’ala mentre era in volo. Nei prossimi giorni verrà effettuata un’autopsia all’università di medicina veterinaria per escludere che l’astore sia stato vittima di bracconaggio.