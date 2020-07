Morto il bimbo di 10 anni che un mese fa si ustionò durante un esperimento di scienze

L'incidente lo scorso 28 maggio in un'abitazione a Collegno

Non c’è stato nulla da fare. E’ deceduto oggi in ospedale il bambino di 10 anni che la sera dello scorso 28 maggio era rimasto gravemente ustionato dopo un esperimento di scienze nella sua abitazione di Collegno.

ESPERIMENTO VITO SU INTERNET

Il ragazzino stava tentando di riprodurre il “Serpente del Faraone“, un esperimento visto su internet, creato con un mix di sabbia, bicarbonato zucchero e alcol. E che a quanto pare, secondo il racconto del padre, il piccolo aveva già effettuato altre volte, in precedenza, con la mamma e sempre senza problemi.

AVVOLTO DALLE FIAMME

Quella sera, però, qualcosa era andato storto: il ragazzino era stato investito, improvvisamente, da una fiammata che gli aveva provocato terribili ustioni. A soccorrerlo era stata la mamma, a sua volta rimasta ferita nel tentativo di spegnere le fiamme con una coperta, e alcuni vicini di casa accorsi dopo aver sentito le urla disperate del bambino.

RICOVERATO IN CONDIZIONI DISPERATE

Il 118, giunto sul posto, aveva poi soccorso e trasportato il piccolo all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino in condizioni disperate. Nel drammatico incidente, il ragazzino aveva riportato gravi ustioni al volto, al braccio ed alla mano destra, e poi al torace fino all’ombelico ed alla mano sinistra: in pratica su quasi il 60% del corpo.

OPERATO DUE VOLTE

Poco dopo il ricovero, il bambino era stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici, l’uno a pochi giorni di distanza dall’altro, purtroppo rivelatisi inutili.