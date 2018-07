Morto il costruttore Prospero Orsini, realizzò lo stadio Delle Alpi

Cordoglio e commozione a Torino alla notizia della morte di Prospero Orsini, ingegnere e costruttore famoso soprattutto per aver realizzato lo stadio Delle Alpi in occasione dei Mondiali del 1990.

Nato a Poirino nel 1927, laureato in ingegneria al Politecnico, Orsini ha fondato nel 1952 il gruppo immobiliare Intercostruzione ed ha legato il suo nome, oltre che al Delle Alpi, anche ad altri importanti progetti come l‘Isola del Tronchetto a Venezia, il cinema Ideal a Torino e il Piemonte Village a Horizon City, in Texas.

Il suo lavoro è stato proseguito dal figlio Bobo, che nell’annunciarne la scomparsa lo ha definito “un grandissimo innovatore, un visionario geniale”. I funerali di Orsini saranno celebrati domani, lunedì 2 luglio, alle 10 presso la parrocchia Beata Vergine delle Grazie.