Morto il “Mago Gabriel”, diventò famoso in tv con la Gialappa’s Band

Lutto nel mondo dello spettacolo. Si è spento, all’età di 79 anni, il “Mago Gabriel“, personaggio della tv reso celebre, nei primi anni Novanta, dal programma “Mai dire tv” della Gialappa’s Band. “Gabriel”, che in realtà si chiama Salvatore Gulisano, era di origini siciliane ma da tempo si era trasferito a Torino.

LA NOTIZIA SU FACEBOOK

A dare la notizia, sul suo profilo Facebook, è stato, questa mattina,il promoter Renato D’Herin, che ha collaborato a lungo con Gulisano. Questo il suo post:

“Ieri purtroppo ci ha lasciato un artista a cui sono molto affezionato… Il Mago Gabriel (al secolo Salvatore Gulisano) una figura fuori dagli schemi tradizionali… ma con un grande cuore! Ti Ho Voluto Bene!!! Riposa in pace Gabriello…ti voglio dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti ho sempre chiamato. Il tuo Reno (come mi chiamavi tu!). Sentite condoglianze alla Famiglia, anche da parte di mio Fratello Alex e di mio papà Ezio che ti hanno accompagnato in tantissime “avventure” artistiche .