Morto in casa dell’amico, giallo a Pinerolo

Servirà l’autopsia per chiarire il mistero della morte di Alejandro M., uno spagnolo di 27 anni trovato cadavere in casa di un amico che l’ospitava da qualche giorno.

La tragedia è stata scoperta lunedì pomeriggio dal proprietario di casa, un 45enne di Pinerolo: quando è rientrato da alcune commissioni, ha trovato il corpo privo di vita dell’amico riverso a terra in cucina. È successo in un appartamento di via Papa Giovanni XXIII e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pinerolo e quelli del nucleo Investigativo del comando provinciale, insieme alla pm Patrizia Gambardella. Il medico legale, nel corso di un primo esame, ha escluso la presenza di segni di violenza sul corpo. Anche l’appartamento sembrava in ordine: nessun segno di lotta o di furti. I militari hanno sentito a lungo il proprietario di casa, il quale ha raccontato che lui e il 27enne si erano conosciuti a Pinerolo e che il giovane era suo ospite da una decina di giorni.

La pm ha quindi disposto l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni. Al momento non ci sono indagati, in attesa di sapere cosa ha ucciso lo spagnolo. Due le ipotesi principali: un malore o un cocktail di farmaci e droghe. Nel secondo caso, si potrebbe ipotizzare il reato di morte come conseguenza di altro reato nei confronti dell’eventuale spacciatore. In attesa dell’autopsia, la possibilità di un omicidio non è comunque stata esclusa, anche se appare alquanto improbabile.