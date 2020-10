Morto l’ex parlamentare Giusi La Ganga: è stato consigliere comunale a Torino

Dal 2013 al 2016 in "Sala Rossa" con Piero Fassino sindaco. Il cordoglio del Pd su Facebook

Mondo della politica a lutto per la scomparsa, a 72 anni, dell’ex parlamentare torinese Giusi La Ganga. A darne notizia, su Facebook, stringendosi nel dolore alla famiglia, è stato il Pd, partito di cui l’ex deputato (con un passato di militanza nel Psi), faceva parte.

IL MESSAGGIO DEL PD

“Lo ricordiamo con affetto per la sua fine e non comune intelligenza politica, per il suo attivismo nel Pd e nelle istituzioni” il messaggio postato sul social dai Dem.

CONSIGLIERE CON FASSINO SINDACO

Giornalista pubblicista, dopo aver promosso l’associazione “Politica- Socialista per il partito democratico” e aver aderito al Pd, dal luglio del 2013 al 2016 La Ganga è stato consigliere comunale per quel partito a Torino con Piero Fassino sindaco.