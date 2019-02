Morto dopo l’iniezione di sonnifero. A marzo sentenza per l’infermiere

La sentenza nei confronti di Mauro Capra, l’infermiere in servizio all’ospedale di Carmagnola accusato di omicidio volontario di un anziano paziente è attesa, come già riferito da questo quotidiano, per la fine del mese di marzo. Infatti lo scorso 31 gennaio in Tribunale di Asti si è tenuto l’ultimo atto dell’udienza preliminare di fronte al Gip Antonio Morando e, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero Laura Deodato, i difensori di Capra, gli avvocati Alberto Cochis e Fabio Pellegrino, hanno chiesto il rito abbreviato per il loro assistito. Il processo si terrà il 27 marzo; nella stessa udienza sono previste sia la discussione che la sentenza.

Capra è accusato di aver iniettato a Giovanbattista Tuninetti, 87 anni, pensionato Fiat di Carmagnola, una fiala di Midazolam mai prescritta dai medici di reparto, che avrebbe provocato una crisi fatale all’uomo poi deceduto. Nessun sospetto nell’immediatezza della morte di Tuninetti. A far affiorare dubbi sulla sua morte fu l’esposto di una tirocinante che aveva segnalato il comportamento anomalo di Capra sia poco prima che durante le fasi concitate della rianimazione. A distanza di due mesi dal decesso venne riesumata la salma e vennero eseguiti esami autoptici e tossicologici che rivelarono la presenza del farmaco nei resti dell’uomo. La famiglia di Tuninetti, (figlio e nuora) si è costituita parte civile assistiti dall’avvocato astigiano Marco Calosso del Foro di Torino. Dal canto suo Capra ha sempre respinto ogni accusa e i suoi difensori hanno sottolineato come non sia mai stato provato che l’iniezione somministrata dall’infermiere poco prima della crisi dell’anziano, fosse di Midazolam, né quando questo farmaco venne somministrato all’uomo. Inoltre le analisi tossicologiche vennero effettuate su tessuti in via di decomposizione, due mesi dopo la morte.

La vicenda è tornata d’attualità perché rilanciata due giorni fa nel corso della conferenza stampa del comando generale dei carabinieri del Nas che hanno illustrato l’attività degli ultimi dodici mesi. Infatti l’indagine era stata assegnata ai carabinieri che accertarono presunte responsabilità da parte dell’infermiere. «Gli esiti investigativi – spiegano i carabinieri del Nas – riconducono la condotta dell’operatore alla volontà di sedazione del paziente al fine di ridurre l’impegno professionale determinato dalla costante necessità di assistenza ed attenzione richieste dalle condizioni di salute, età e comportamento emotivo del malato».

All’indagato sono attribuite ulteriori responsabilità e aggravanti, ovvero di aver agito per motivi futili e abbietti, e d’aver ostacolato l’assistenza e il soccorso dell’anziano.

Questo perché, a seguito della crisi respiratoria, l’infermiere non avrebbe riferito al personale di rianimazione dell’avvenuta somministrazione del medicinale, il cui effetto avrebbe potuto essere «calmierato con un antidoto presente nel reparto e di pronto utilizzo». All’Asl To5 era arrivata una segnalazione che era stata subito trasmessa alla procura: «Era stato avviato anche un procedimento disciplinare e un’indagine interna poi sospesi per non interferire con le indagini».