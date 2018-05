Morto nell’incendio al poligono di tiro, “la struttura non era a norma”

Non era a norma il poligono di tiro di Perosa Argentina in cui, nel dicembre 2016, un uomo perse la vita in un incendio. E’ quanto stabilisce una consulenza disposta dalla Procura di Torino, che ha chiesto il rinvio a giudizio dei due responsabili della struttura con l’accusa di omicidio colposo e incendio colposo. “Era perfettamente a norma”, ribatte il loro legale, l’avvocato Giulio Pellegrino.

NEL ROGO PERSE LA VITA UN 65ENNE

Nel rogo perse la vita Michele Manconi, dipendente Gtt di 65 anni, torinese, tiratore abituale. “In tanti anni di attività non è mai successo nulla – è la tesi del difensore – Se la vittima fosse scappata, si sarebbe salvata”. L’uomo era stato trovato in un bagno della struttura, dove probabilmente era stato scaraventato dall’esplosione.