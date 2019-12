Morto dopo un pugno in faccia. Aggressore condannato a 6 anni e 8 mesi.

Colpì un uomo di origini tunisine, Jamil J., sferrandogli un pugno in faccia. La vittima morì in ospedale dopo sei giorni di agonia. Oggi, a distanza di due anni dai fatti (l’episodio si verificò in un bar di Torino, il 2 ottobre del 2017), l’aggressore, un romeno di 40 anni, Ciprian U., è stato condannato dalla Corte d’Assise a sei anni e otto mesi per omicidio preterintenzionale. Ai familiari dello sfortunato tunisino, costituitisi parte civile con l’avvocato Elena Emma Piccatti, sono state assegnate provvisionali per un totale di 460mila euro.

PROCESSO, VERDETTO NON FACILE

Non è stato, tuttavia, facile giungere al verdetto. Uno dei punti più dibattuti del processo, infatti, era legato alle condizioni di salute di Jamil, al quale, subito dopo il ricovero, fu scoperto un tumore al cervello (ormai incurabile ed in uno stadio terminale) di cui nessuno era a conoscenza fino a quel momento. La Corte ha però accolto la linea del pm Marco Sanini, in base alla quale l’aggressione si rivelò una concausa della morte dell’uomo.

COLPITO CON UN PUGNO DA KO

Jamil J. è stato descritto come un “ludopatico”. Un uomo che era solito chiedere soldi e tentare di farsi offrire da bere dagli altri clienti del bar. “In realtà – ha replicato l’avvocato Piccatti – era un lavoratore, un immigrato in regola con i permessi di soggiorno, un marito e un padre di quattro figli”. Dalle immagini video, ha proseguito il legale “emerge chiaramente che non fu né insistente né molesto: rivolse a Ciprian una sola parola e fu colpito al volto con un pugno da ko”.

HA AMMESSO DI AVER SBAGLIATO ED E’ SCONVOLTO

Ciprian, invece, lavorava come panettiere e, nelle ore notturne, prima di recarsi al lavoro, frequentava il bar teatro dell’aggressione. “Il mio assistito – ha spiegato l’avvocato Alessandro Dalla Riva – non voleva uccidere. Ha ammesso di avere sbagliato. Ed è rimasto sconvolto dall’accaduto”.