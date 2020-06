Moto contro auto: lo schianto durante una manovra. Donna ricoverata al Cto: è grave

Violento schianto sulla variante dei Laghi di Avigliana: donna finisce in ospedale in gravi condizioni. E’ successo ieri pomeriggio nel tratto di strada all’aperto compreso tra le gallerie Antica di Francia e Monte Cuneo. Ad aver riportato la peggio, una 49enne residente a Torino. Soccorsa, la malcapitata è stata ricoverata in gravi condizioni al Cto di Torino.

SCONTRO TRA AUTO E MOTO

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Susa, giunta sul luogo dell’incidente per gli accertamenti di rito, la donna viaggiava, come passeggera, in sella ad una moto guidata da un 56enne di Torino (a sua volta ricoverato al Cto ma in condizioni non gravi). I due stavano procedendo verso l’imbocco dell’autostrada Torino-Frejus quando si sono scontrati con un’Alfa Romeo Giulietta guidata da una 20enne di Rivalta (rimasta invece illesa) che procedeva nella stessa direzione di marcia della “due ruote”.

LO SCHIANTO DURANTE UN SORPASSO

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’impatto. Sembra tuttavia che in quel momento, in strada, la circolazione procedesse a rilento: alcuni veicoli, infatti, erano fermi in coda. Secondo alcuni testimoni, la vettura avrebbe sterzato a sinistra iniziando una manovra di inversione, evidentemente per tornare indietro, proprio mentre arrivava la moto che in quel momento stava sorpassando le macchine ferme in colonna. Lo “speronamento” sarebbe stato inevitabile e ad avere la peggio è stata la 49enne.