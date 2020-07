MotoGP Jerez: ancora Quartararo, Rossi terzo. Bagnaia, che peccato

MotopGp ancora nel segno di Fabio Quartararo. Senza l’infortunato Marc Marquez, il pilota della Yamaha si ripete e trionfa anche sul circuito di Jerez. Alle sue spalle il compagno di scuderia Maverick Vinales, seguito da Valentino Rossi che ritrova il podio. Ha sfiorato l’impresa il torinese Francesco Bagnaia (Ducati), costretto al ritiro a pochi giri dal fine del Gran Premio quando era in seconda posizione.

L’ORDINE DI ARRIVO:

🏆 @FabioQ20 leads home Yamaha 1-2-3 as @ValeYellow46 returns to the podium!

Tune in to #AfterTheFlag for all the post-race reaction and analysis! 👇https://t.co/deoyqHejUq#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/TM8Qiqmvzt

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 26, 2020