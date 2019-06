In moto contro un’auto, muore a 27 anni

Un giovane motociclista ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente stradale in via Pinerolo Susa, a Sangano, al confine con Bruino. Luigi Libero, 27 anni di Trana, era in sella alla sua Yamaha quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una Fiat Panda.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Moncalieri, all’origine dell’incidente ci potrebbe essere stato il tentativo da parte del giovane – che arrivava da Bruino – di superare un camion. Durante la manovra, il motociclista si è trovato di fronte la Fiat Panda e non è riuscito ad evitare l’impatto. L’automobilista con ogni probabilità era fermo, impegnato in una manovra di svolta a sinistra e a sua volta non ha potuto fare nulla per impedire l’incidente.

Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del 118 e subito dopo anche l’elisoccorso ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione. Sul luogo dell’incidente, qualche momento di tensione all’arrivo di parenti e amici della vittima.