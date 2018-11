Moto2, il torinese Bagnaia campione del mondo. In MotoGP vince ancora Marquez

Il pilota torinese vince il titolo con una gara d'anticipo. In classe regina esulta ancora lo spagnolo della Honda

Il torinese Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato il titolo di campione del mondo di Moto2 sul circuito di Sepang in Malaysia, dopo una stagione da record. Al giovane pilota dello Sky Racing Team VR46, è bastato un terzo posto nell’ultima gara, dove la vittoria nella gara è andata a un altro italiano, Luca Marini, dello stesso team di Bagnaia. “Pecco” corre in Moto2 dall’anno scorso e quest’anno la sua scalata al mondiale è stata scandita da otto vittorie.

LA GIOIA DI “PECCO”: “GIORNO INDIMENTICABILE”

Intervistato a caldo, “Pecco” ha espresso la sua immensa gioia con dediche e ringraziamenti: “Mi ricorderò di questo giorno per tutta la vita. Devo ringraziare la mia famiglia, Sky, ringrazio Valentino, la mia ragazza, tutti insieme abbiamo fatto una grande stagione. E’ una vittoria di tutti, eravamo in molti oggi in moto”.

MOTO2, ORDINE DI ARRIVO

1) Luca Marini (Ita/Kalex) in 38’25.689

2) Miguel Oliveira (Por/KTM) +1.194

3) Francesco Bagnaia (Ita/Kalex) +3.020

4) Mattia Pasini (Ita/Kalex) +4.497

5) Fabio Quartararo (Fra/SpeedUp) +5.250

6) Lorenzo Baldassarri (Ita/Kalex) +5.305

MOTOGP, E’ ANCORA MARC MARQUEZ

Marc Marquez ha vinto, invece, il gran premio della Malesia della classe regina. Il campione del mondo ha portato la sua Honda al primo posto sul traguardo, precedendo la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Johann Zarco. A 3 giri dal termine era in testa Valentino Rossi, ma una scivolata lo ha tolto di scena. Sesto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso, mentre Andrea Iannone è caduto durante il primo giro.

MOTOGP, ORDINE DI ARRIVO

1) Marc Marquez (Spa/Honda) in 40’32.372

2) Alex Rins (Spa/Suzuki) +1.898

3) Johann Zarco (Fra/Yamaha) +2.474

4) Maverick Vinales (Spa/Yamaha) +4.667

5) Dani Pedrosa (Spa/Honda) +6.190

6) Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) +11.248

7) Alvaro Bautista (Spa/Ducati) +15.611

8) Jack Miller (Usa/Ducati) +19.009

9) Danilo Petrucci (Ita/Ducati)