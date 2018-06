Motociclista ricoverato al Cto: ha perso il controllo del mezzo sullo svincolo per la tangenziale

L'uomo, di 43 anni, è in prognosi riservata: ha riportato gravi ferite in varie parti del corpo

Un motociclista di 43 anni è ricoverato al Cto di Torino in prognosi riservata in seguito a un incidente stradale che lo ha visto coinvolto all’altezza dello svincolo di corso Regina Margherita, in direzione della tangenziale.

Il centauro ha riportato ferite piuttosto gravi in vari punti del corpo, anche se non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sulla quale indagano gli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto.

Stando alle prime ricostruzioni, la moto è uscita fuori dalla sede stradale senza che ci siano stati urti con altri mezzi.