MOTOGP. A Buriram Marquez conquista la gara e l’ottavo titolo mondiale

Marc Marquez si aggiudica l’ottavo titolo Mondiale, il sesto titolo in MotoGP e quarto consecutivo della classe regina con la vittoria nel GP della Thailandia. Lo spagnolo, che è già il pilota Honda di maggior successo nella storia, diventa il più giovane a vincere 8 titoli in tutte le classi.

Il successo è arrivato dopo la vittoria a Buriram: Marquez ha tagliato il traguardo per primo davanti alle due Yamaha di Quartararo e Vinales. Quarto Dovizioso, mentre chiude solo ottavo Valentino Rossi. Altri due italiani in top 10: sesta piazza per Morbidelli e nono posto per Petrucci.

ORDINE DI ARRIVO

1. Marc Marquez (Spa) Honda in 39’36″223

2. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha + 0″171

3. Maverick Vinales (Spa) Yamaha 1″380

4. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 11″218

5. Alex Rins (Spa) Suzuki 11″449

6. Franco Morbidelli (Ita) Yamaha 14″466

7. Joan Mir (Spa) Suzuki 18″729

8. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 19″162

9. Danilo Petrucci (Ita) Ducati 23″425

10. Takaaki Nakagami (Jpn) Honda 29″423