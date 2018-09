MOTOGP. Ad Aragon festa Ducati: pole di Lorenzo davanti a Dovizioso, Marquez terzo

Un super Jorge Lorenzo e una super Ducati si prendono le luci della ribalta al GP di Aragon: uno-due, con Dovizioso subito dietro, a monopolizzare le qualifiche del sabato. Il leader del mondiale Marc Marquez viene tradito dal traffico nel giro conclusivo e chiude terzo, a un distacco minimo dalla pole position. In seconda fila troviamo Crutchlow, caduto nel finale, la Suzuki di Andrea Iannone e Dani Pedrosa, 6°. Delusione cocente invece per la Yamaha: Valentino Rossi eguaglia la sua peggior qualifica di sempre, chiudendo 18° su una moto che non ha mai trovato un vero e proprio ritmo per tutto il weekend, come testimonia anche la brutta qualifica del compagno di squadra Maverick Vinales, solo 11°.

CLASSIFICA TEMPI

1. Jorge Lorenzo 1:46.881

2. Andrea Dovizioso +0.014

3. Marc Marquez +0.079

4. Cal Crutchlow +0.265

5. Andrea Iannone +0.288

6. Dani Pedrosa +0.343

7. Danilo Petrucci +0.470

8. Alvaro Bautista +0.797

9. Alex Rins +0.856

10. Jack Miller +0.911