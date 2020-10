MotoGP, ad Aragon trionfa Rins: Miller in testa al Mondiale, risale Dovizioso

L'italiano della Ducati chiude in settima posizione ed è sempre quarto in classifica, ma a soli 15 punti dalla vetta

Alex Rins vince il Gran Premio di Aragon di MotoGP. Il pilota della Suzuki fa la sua la corsa sul tracciato di casa, guadagnandosi il gradino più alto di un podio tutto spagnolo completato da Alex Marquez, secondo a due decimi, e da Joan Mir, altro pilota Suzuki.

Proprio Mir è ora il nuovo leader del mondiale con 121 punti, sei in più rispetto a Quartararo, alle prese con una giornata problematica e solo 17mo al traguardo, e 12 in più rispetto a Vinales, giunto in quarta posizione davanti a Nakagami e a un tenace Morbidelli.

Settima posizione per Dovizioso, autore di una buona rimonta dal 13mo posto di partenza e ora quarto nella classifica generale a quota 106 punti, 15 in meno rispetto al leader. In top ten anche Crutchlow, Miller e Zarco, fuori Bagnaia.