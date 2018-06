MOTOGP. Assen, pole di Marquez. Bene Rossi: terzo

Marc Marquez conquista la pole position ad Assen. Il pilota della Honda partirà davanti al compagno di scuderia Cal Crutcholow, autore di ottime qualifiche.

Il Gran Premio d’Olanda, si sa, porta bene a Valentino Rossi: il suo terzo posto lascia ben sperare in vista della gara. Quarta la Ducati di Andrea Dovizioso, sesto Vinales, soltanto decimo Lorenzo.

WHAT A FINALE! ⏱

Here are the times from a blistering #MotoGP qualifying in Assen! Just 0.376 separate the top 10!#DutchGP pic.twitter.com/7F24Y65xk9

— MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) 30 giugno 2018