MOTOGP. In Australia vince ancora Marquez. Moto3, Dalla Porta campione

Undicesimo trionfo per lo spagnolo della Honda davanti a Crutchlow e Miller. Quarto Bagnaia (primo tra gli italiani), sesto Dovizioso

E’ un Marc Marquez pigliatutto: nonostante il titolo già conquistato aritmeticamente lo spagnolo non molla un colpo e trionfa anche in Australia, a Philip Island. Sul podio salgono anche Crutchlow e Miller, mentre chiude quarto dopo una grande gara Bagnaia, primo tra gli italiani.

Male Vinales, caduto nell’ultimo giro mentre era secondo, mentre faticano gli altri italiani: sesto Iannone, settimo Dovizioso. Solo ottavo Valentino Rossi, chiude 11esimo invece Morbidelli.

MOTO3: DALLA PORTA CAMPIONE

Lorenzo Dalla Porta, pilota della Leopard Racing, si è laureato invece campione del mondo nella classe della Moto3, con due gare di anticipo. L’italiano ha sfruttato la caduta del rivale Aron Canet e ha vinto la gara, guadagnando il vantaggio necessario per festeggiare già in Australia il titolo mondiale. L’anno prossimo correrà in Moto2.

MOTOGP: ORDINE DI ARRIVO

1) Marquez 0:40:43.729

2) Crutchlow +11.413s

3) Miller +14.499s

4) Bagnaia +14.554s

5) Mir +14.817s

6) Iannone +15.280s

7) Dovizioso +15.294s

8) Rossi +15.841s

9) Rins +16.032s

10) Espargaro +16.590s

MOTOGP: CLASSIFICA

Marquez 375

Dovizioso 240

Rins 183

Vinales 176

Petrucci 169

Quartararo 163

Rossi 153