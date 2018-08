MOTOGP. Austria, trionfa Lorenzo. Terzo Dovi, sesto Rossi

Jorge Lorenzo si è aggiudicato il Gp d’Austria al termine di uno splendido duello col connazionale Marc Marquez (Honda). Il pilota spagnolo della Ducati ha vinto così il terzo degli ultimi sei Gp per una stagione che lascerà sicuramente qualche rimpianto.

Sul gradino più basso del podio è salito Andrea Dovizioso (Ducati), mentre Valentino Rossi (Yamaha) si è dovuto accontentare del sesto posto. Resta la grande rimonta del Dottore, che era partito dalla 14esima posizione.

In classifica aumenta il vantaggio di Marquez (201 punti), che sale a +59 su Rossi.

A duel for the ages! 🥊🥊🥊@lorenzo99 and @marcmarquez93 go head-to-head on the final lap in another #MotoGP EPIC battle!#AustrianGP | FREE VIDEO 🎥 https://t.co/3NgbI8mkph pic.twitter.com/wJtH5KW6yA

— MotoGP™🇦🇹🏁 (@MotoGP) 12 agosto 2018