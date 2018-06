Continua il momento magico di Jorge Lorenzo, che, dopo aver trionfato al Mugello, conquista la pole position nel Gp di Catalogna.

Partirà secondo Marc Marquez, terzo Dovizioso. Delude Valentino Rossi, che dovrà accontentarsi di partire dalla settima posizione.

Here’s the grid for tomorrow’s #CatalanGP ⏱@lorenzo99 will start from pole, can he double up? pic.twitter.com/eY4mpuUeY4

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 16 giugno 2018