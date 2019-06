MotoGP Catalogna: Quartararo in pole, Rossi quarto

Un sorprendente Fabio Quartararo conquista la pole position nel Gran Premio di Catalogna. Il ventenne pilota del team Yamaha Petronas si è lasciato alle spalle gli spagnoli Marc Marquez (Honda) e Maverick Vinales (Yamaha). Quest’ultimo è stato però sanzionato, scivolando alla sesta posizione. Ne ha beneficiato Franco Morbidelli che partirà dalla terza posizione; a seguire Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

