MOTOGP. In Catalunya trionfa Quartararo, out Rossi e Dovizioso

Fabio Quartararo su Yamaha Petronas vince in Catalunya e allunga in testa al mondiale 2020 di MotoGP. Sul podio Mir e Rins su Suzuki, mentre Morbidelli (partito dalla pole) è solo quarto.

Grande delusione per altri due italiani, Dovizioso e Rossi. Il primo, inizialmente primo in classifica piloti, è caduto a causa di un contatto con Zarco in partenza, mentre il numero 46 è finito fuori a soli 9 giri dalla fine, mentre si trovava in seconda posizione. Gli altri piloti azzurri a traguardo sono Bagnaia (sesto) e Petrucci (ottavo).

In top 10 ci sono anche Miller (quinto), Nakagami (settimo), Vinales e Crutchlow (nono e decimo posto).