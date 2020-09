MotoGp, doppietta italiana al Gp di San Marino: vince Morbidelli davanti a Bagnaia. Quarto Rossi

Doppietta italiana nella MotoGp. Nel Gran Premio di San Marino, corso sul circuito di Misano, sesta prova stagionale del Mondiale, ha vinto Franco Morbidelli su Petronas Yamaha SRT. Per il pilota romano si tratta del primo successo in carriera nella classe regina. Secondo ha chiuso Pecco Bagnaia in sella alla Ducati Pramac. Sul terzo gradino del podio si è accomodato Joan Mir su Suzuki che all’ultimo giro ha superato un coriaceo Valentino Rossi (Yamaha), rimasto a lungo alle spalle di Morbidelli: per il campione di Tavullia arriva “solo”, si fa per dire, la quarta piazza. Settimo infine chiude Andrea Dovizioso (Ducati). Gara da dimenticare per Fabio Quartararo: il francese, caduto per due volte, non ha racimolato punti