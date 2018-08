MotoGp, Dovizioso in pole a Brno: in prima fila anche Rossi e Marquez

Miglior tempo per il pilota della Ducati nelle qualifiche del Gran Premio di Repubblica Ceca

La Ducati torna a ruggire a Brno, nelle qualifiche del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP: di Andrea Dovizioso la pole position, che consentirà al pilota italiano di partire davanti a tutti nello storico e suggestivo tracciato boemo.

Erano 28 gare che il ‘Dovi’ non faceva registrare il miglior tempo in qualifica, mentre entrano dieci anni che la Rossa di Panigale non strappava la pole a Brno. A completare la festa italiana il secondo tempo di Valentino Rossi, a 267 millesimi dal leader.

In prima fila anche Marquez, terzo con la sua Honda. Dalla seconda fila partiranno invece Lorenzo, Crutchlow e Petrucci. In terza fila Zarco, Iannone e Rins, con Dani Pedrosa a chiudere la top-ten.