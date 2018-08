MOTOGP. Dovizioso-Lorenzo: la Ducati domina in Repubblica Ceca

Trionfo Ducati in Repubblica Ceca. Sul circuito di Brno, Andrea Dovizioso chiude davanti al compagno di scuderia Jorge Lorenzo nel decimo appuntamento del Motomondiale. Sul gradino più basso del podio sale Marc Marquez (Honda), che ha preceduto Valentino Rossi.

Dovizioso festeggia nel migliore dei modi la sua centesima gara con la Ducati: per il pilota forlivese si tratta del secondo successo stagionale.

WHAT A BATTLE, WHAT A WIN 💪💪💪@AndreaDovizioso comes out on top in another epic fight! 🥊#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/gDhoWAYahA — MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) 5 agosto 2018

10 vittorie in #MotoGP per @AndreaDovizioso, diventa il 22esimo pilota in doppia cifra nella storia della top class. Tra gli italiani, supera le 9 vittorie di Capirossi 🔴🏆👍🇮🇹

🇨🇿 #BrnOut pic.twitter.com/Eyb2j4I6aB — Sky Sport MotoGP™ (@SkySportMotoGP) 5 agosto 2018