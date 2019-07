MotoGp Germania: Marquez, pole da record. Male Rossi e Dovizioso

La Germania non dice bene agli italiani. Le qualifiche sul circuito del Sachsenring, nona prova del Motomondiale, sorridono al solito Marc Marquez che conquista la pole position stabilendo anche il nuovo record della pista in 1’20″195.

Alle sua spalle partiranno il pilota della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha). Il migliore degli italiani è Morbidelli (settimo), quindi Valentino Rossi (undicesimo), Petrucci (dodicesimo) e Dovizioso (tredicesimo), che non è riuscito a qualificarsi per la Q2.

🏁 @marcmarquez93 grabs another Sachsenring pole position but has anyone pushed him closer than that?!@FabioQ20 will start alongside the world champion in second with Assen winner @mvkoficial12 third! ⏱️#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/5RQzJM3nCJ

— MotoGP™ 🇩🇪 (@MotoGP) 6 luglio 2019