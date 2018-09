MOTOGP. Gp Aragon: Marquez vince e ipoteca il mondiale, Dovizioso secondo

Lo spagnolo della Honda si porta a 72 punti di vantaggio in classifica mondiale. Iannone chiude terzo, Rossi solo 8° in rimonta

Sesta vittoria stagionale per Marc Marquez: ad Aragon lo spagnolo della Honda trionfa davanti a due italiani, Dovizioso e Iannone. Il pilota con il 93 sulla carena dà un ulteriore strattone al mondiale: adesso sono 72 i punti di vantaggio sugli inseguitori e si riducono sempre più le gare al termine della stagione. Se la classifica sembra parlare di un motomondiale noioso e già largamente deciso, la pista dice tutt’altro: le emozioni non sono mancate nemmeno sul circuito di Alcaniz, già dal primo giro: la caduta del poleman Jorge Lorenzo ha stravolto gli equilibri in partenza portando subito Dovizioso e Marquez in fuga isolata e in duello per la vittoria.

SFIDA A QUATTRO ENTUSIASMANTE

Se ad un certo punto la gara sembrava però una sfida a due, dopo poco le due Suzuki di Iannone e Rins si sono fatte sotto al duo di testa nei giri finali: una sfida a 4 entusiasmante per la testa della gara che ha tenuto tutti con il fiato sospeso per le ultime tornate, finché al termine lo spagnolo ha attaccato con decisione l’italiano della Ducati ed è andato in fuga, portando a casa la vittoria. Capitolo Yamaha: dopo la grande delusione di ieri in qualifica, con entrambi i piloti fuori dalla top 10, in gara Vinales e Rossi hanno recuperato quanto meno qualche posizione, soprattutto l’italiano: partito 17°, il pilota di Tavullia ha chiuso 8° e ha limitato i danni, con il compagno di squadra solo 10°.

ORDINE DI ARRIVO

1) Marc Marquez (Spa/Honda) 41’55.949

2) Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) +0.648

3) Andrea Iannone (Ita/Suzuki) +1.259

4) Alex Rins (Spa/Suzuki) +2.638

5) Dani Pedrosa (Spa/Honda) +5.274

6) Aleix Espargaro (Spa/Aprilia) +9.396

7) Danilo Petrucci (Ita/Ducati) +14.285

8) Valentino Rossi (Ita/Yamaha) +15.199

9) Jack Miller (Aus/Ducati) +16.375

10) Maverick Vinales (Spa/Yamaha) +22.457

CLASSIFICA PILOTI

1) Marc Marquez (Spa/Honda) 246 punti

2) Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 174

3) Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 159

4) Jorge Lorenzo (Spa/Ducati) 130

5) Maverick Vinales (Spa/Yamaha) 130