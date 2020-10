MOTOGP. GP Teruel, pole di Nakagami davanti a Morbidelli e Rins

Seconda fila formata da Vinales, Zarco e Quartararo. Male le Ducati: Dovizioso e Petrucci out in Q1

Takaaki Nakagami conquista la pole position del Gran Premio di Teruel di MotoGP. Si tratta della prima pole non-Yamaha dopo 5 gare, conquistata dal giapponese davanti all’italiano Franco Morbidelli.

Terzo Rins, quarto Vinales. Seguono Zarco e Quartararo, che completeranno domani la seconda fila. In terza fila ci saranno Crutchlow, Oliveira e Pol Espargaro, mentre chiude la top 10 Alex Marquez. Male Mir, contendente al titolo, che partirà 12esimo, così come le Ducati di Petrucci e Dovizioso, entrambe out in Q1.