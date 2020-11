Franco Morbidelli vince il Gran Premio della Comunità Valenciana di MotoGP, ma è Joan Mir a fare festa: il settimo posto del pilota Suzuki è abbastanza per conquistare, con una gara d’anticipo, il titolo di campione del mondo.

Primo trionfo iridato in carriera per lo spagnolo. L’italiano della Yamaha, invece, ha lottato fino all’ultimo contro la Ducati di Miller per conquistare la vittoria dopo un ultimo giro combattutissimo. Terzo posto per Pol Espargaro.