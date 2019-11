MOTOGP. In Malesia trionfa Vinales davanti a Marquez, terzo Dovizioso

Maverick Vinales riscatta la caduta che lo aveva privato della vittoria in Australia e vince il GP della Malesia, davanti a Marquez (in rimonta, partito 11°) e Dovizioso, terzo. Buona gara anche per l’altra Yamaha di Valentino Rossi, quarto al traguardo davanti a Rins e Morbidelli. Quartararo, partito dalla pole, chiude settimo, mentre Petrucci su Ducati è solo nono.

ORDINE DI ARRIVO

1) Vinales 40:14.632

2) Marquez +3.059

3) Dovizioso +5.611

4) Rossi +5.965

5) Rins +6.350

6) Morbidelli +9.993

7) Quartararo +12.864

8) Miller +17.252

9) Petrucci +19.773

10) Mir +22.854

CLASSIFICA

Marquez 395

Dovizioso 256

Vinales 201

Rins 194

Petrucci 176

Quartararo 172

Rossi 166

Miller 149

Crutchlow 133