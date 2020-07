MotoGp Jerez: trionfa Quartararo. Rossi out, settimo il torinese Bagnaia

Doppietta Yamaha a Jerez. La prima della MotoGp va a Fabio Quartararo, che approfitta degli errori di Marc Marquez per conquistare il primo trionfo in carriera nella classe regina. Alle sue spalle il compagno di scuderia Maverick Vinales, mentre sul gradino più basso del podio è salito Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati. Rossi out (come Marquez che è caduto nel finale e per cui si teme un infortunio serio), quinto e settimo posto per Franco Morbidelli e il torinese Pecco Bagnaia.