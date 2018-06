MotoGP, Lorenzo trionfa anche in Catalogna: sul podio Marquez e Rossi

Successo di Jorge Lorenzo – il secondo consecutivo dopo il Mugello – nel Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Il pilota della Ducati, che ha già ufficializzato il divorzio a fine stagione (passerà alla Honda) ha battuto il futuro compagno di scuderia, Marc Marquez, costretto a inchinarsi all’impressionante regolarità del maiorchino, capace di mantenere costantemente un passo gara sull’1’40” al giro.

Terza posizione per Valentino Rossi, che dopo aver provato a reggere il passo dei primi ha poi pensato saggiamente di difendere l’ennesimo podio della sua straordinaria carriera, davanti Crutchlow che ha beffato Pedrosa, quinto. Ancora a secco Dovizioso, caduto a cinque giri dal termine.

Sesto posto per Vinales davanti a Zarco, quindi Petrucci ottavo, Bautista nono e Iannone decimo. Paura per un incidente a Rabat, la cui moto è andata a fuoco a sette giri dal termine, per fortuna senza conseguenze.