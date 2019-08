MOTOGP. Marquez, cavalcata trionfale a Brno davanti a Dovizioso e Miller. Rossi sesto

Per il pilota spagnolo della Honda, si tratta della vittoria numero 76 in carriera

Cavalcata trionfale. A Brno, nel Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGp, Marc Marquez trionfa precedendo Andrea Dovizioso (secondo) e Jack Miller (terzo). Una vittoria, quella del pilota spagnolo della Honda, che gli consente di allungare ulteriormente in testa alla classifica mondiale (a +63 proprio sul ducatista Dovizioso). Sesto posto per Valentino Rossi (Yamaha). Ottavo invece Danilo Petrucci (Ducati).

PARTENZA RITARDATA CAUSA ACQUAZZONE

Il gp è iniziato con una quarantina di minuti di ritardo in attesa che la pista si asciugasse a causa di un improvviso acquazzone. Allo start, Marquez ha conservato la prima posizione davanti a Dovizioso, a sua volta bravo a beffare Rins e Miller.

MARQUEZ CENTRA LA VITTORIA NUMERO 76 IN CARRIERA

Alle loro spalle, Valentino Rossi non è riuscito a rimanere incollato al gruppo dei primi rimanendo invischiato nella battaglia per il quinto posto con Crutchlow, poi persa. Nota d rilievo: la gara non ha vissuto particolari emozioni. Le posizioni, infatti, sono rimaste immutate fin dalla partenza e per Marquez è arrivata la vittoria numero 76 in carriera.