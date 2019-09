MotoGP, Marquez domina ad Aragon: secondo posto per Dovizioso

Straordinaria rimonta per il pilota della Ducati dal decimo posto in griglia: sul podio anche Miller

Non c’è storia per la prima posizione nel Gran Premio di Aragona di MotoGP. Con un Marquez così ispirato si corre solo per il secondo posto e ad aggiudicarsi la gara degli “umani” ci pensa Dovizioso, autore di una fantastica rimonta dal decimo posto in griglia. Sul podio anche Miller.

È la bagarre per i piazzamenti alle spalle dell’inarrivabile Marc a movimentare, come detto, la gara in terra spagnola. Dovizioso brucia Vinales a due giri dalla fine, Miller proprio all’ultimo e l’iberico della Yamaha deve accontentarsi della quarta piazza.

Va ancora peggio a Valentino Rossi, anonimo ottavo e preceduto pure da Quartararo, Crutchlow e Aleix Espargaro. Rins e Nakagami completano la top ten, undicesimo e dodicesimo posto per Iannone e Petrucci.