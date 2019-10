MotoGP: Marquez in pole in Giappone, secondo tempo per Morbidelli

Ennesima pole position per Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda, già certo del titolo mondiale in MotoGP, ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche sul tracciato giapponese di Motegi: 1’45”763.

Seconda posizione in griglia per Franco Morbidelli, con un ritardo di 132 millesimi. In prima fila anche l’altra Yamaha Petronas di Fabio Quartararo, a 181 millesimi. In seconda fila la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales: al suo fianco Carl Crutchlow e Jack Miller.

Terza fila per Andrea Dovizioso con il settimo tempo. Al suo fianco l’altra Ducati di Danilo Petrucci, ottavo, e l’Aprilia di Aleix Espargarò. Solo decimo tempo – e quarta fila – per Valentino Rossi.