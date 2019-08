Motogp, Marquez in pole a Silverstone: Rossi secondo, Dovizioso settimo

Lo spagnolo della Honda partirà davanti a tutti per la sessantesima volta in 120 gare

In prima fila anche Miller, ottavo tempo per Morbidelli

Sessantesima pole position in 120 gare: viaggia al ritmo di un giro vincente ogni due corse Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica, ha fatto registrare il miglior giro anche nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna.

Domani sul tracciato di Silverstone partirà davanti a tutti, grazie a un ultimo spunto nel finale che gli ha consentito di precedere Valentino Rossi, ottimo secondo sulla sua Yamaha, e Jack Miller.

Scalzato dalle prime tre posizioni Alex Rins, quinto in griglia alle spalle di Quartararo e a lungo in testa nel Q2 dopo aver superato il barrage del Q1 in tandem con Dovizioso, che partirà dalla settima posizione. In seconda fila Vinales sull’altra Yamaha, in terza Morbidelli autore dell’ottavo tempo.