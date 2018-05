MotoGP, Marquez trionfa a Le Mans e va in fuga: sul podio Petrucci e Rossi

Marc Marquez vince a Le Mans e va in fuga nella classifica del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda fa suo il GP di Francia e può contare ora su 36 punti di vantaggio su Vinales e 49 su Dovizioso, uscito fuori al quinto giro proprio dopo aver superato Lorenzo.

Con le Ducati fuori causa, Marquez ne approfitta per volare verso una vittoria mai seriamente in discussione, con Lorenzo che scivola indietro giro dopo giro per chiudere con un malinconico sesto posto.

Sul podio, accanto allo spagnolo, Petrucci in seconda posizione e Rossi in terza. Posizioni cristallizzate negli ultimi giri senza scossoni, con Miller bravo a centrare un prestigioso quarto posto e Pedrosa quinto. Settima, staccatissima l’altra Yamaha di Vinales, poi Crutchlow, Aleix Espargaro e Rins a chiudere la top-ten.