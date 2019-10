MOTOGP. Marquez vince anche in Giappone: secondo Quartararo, terzo Dovizioso

Altro successo per il campione del mondo 2019. Gara anonima per Rossi, caduto a 4 giri dal termine

E’ sempre Marc Marquez: il campione del mondo 2019 trionfa ancora in MotoGP, conquistando il decimo successo stagionale a Motegi, in Giappone. Lo spagnolo ha chiuso davanti a Quartararo e Dovizioso su Yamaha e Ducati. Quarta piazza per Vinales, mentre chiude la top-5 il britannico Crutchlow. Nona l’altra Ducati di Petrucci. Gara anonima per Rossi, mai meglio del decimo posto, chiusa con una brutta caduta senza conseguenze a 4 giri dal termine.