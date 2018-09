MOTOGP. A Misano trionfa Dovizioso davanti a Marquez. Rossi solo 7°

Uno strepitoso Andrea Dovizioso domina il Gran Premio di San Marino di MotoGp davanti ai propri tifosi. E’ la terza vittoria stagionale per il forlivese, che conquista così il secondo posto in classifica piloti alle spalle di un Marc Marquez ora più che mai calcolatore nella strada al titolo. Nonostante la vittoria non sia arrivata, lo spagnolo può consolarsi con i 67 punti che adesso ha di vantaggio sugli inseguitori: un distacco rassicurante che, a 6 gare dalla fine, lo avvicina prepotentemente all’alloro mondiale.

LA GARA

Al via Lorenzo mantiene la pole e tiene dietro gli avversari. Intanto la gara perde uno dei protagonisti: l’australiano Jack Miller, 2° in griglia, cade dopo appena due giri, lasciando strada libera a Dovizioso e Marquez, che si lanciano all’inseguimento della prima posizione. L’attacco decisivo arriva al 5° giro, con l’italiano che passa in testa alla gara: Dovi, quindi, sfrutta l’acceso duello tra i due spagnoli per scappare via, al comando. Male le Yamaha di Viñales e Rossi, che chiuderanno in 5° e in 7° posizione, confermando i problemi di rendimento avuti durante tutto il weekend. A soli due giri dalla fine Lorenzo cade mentre era in seconda posizione e così lascia il posto a Marquez. Ringrazia anche Crutchlow: il britannico sale sul gradino più basso del podio precedendo un super Rins, quarto.

GP SAN MARINO, ORDINE DI ARRIVO MotoGp

1. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati in 42’05″426; media 162,6 Km/h

2. Marc Marquez (Esp) Honda a 2″822

3. Cal Crutchlow (Gbr) Honda 7″269

4. Alex Rins (Esp) Suzuki 14″687

5. Maverick Vinales (Esp) Yamaha 16″016

6. Dani Pedrosa (Esp) Honda 17″408

7. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 19″086

8. Andrea Iannone (Ita) Suzuki 21″804

9. Alvaro Bautista (Esp) Ducati 23″919

10. Johann Zarco (Fra) Yamaha 27″559

Giro più veloce: (9°) Dovizioso in 1’32″678 (a 164,1 Km/h).

CLASSIFICA PILOTI

1. Marquez 201 punti

2. Dovizioso 154

3. Rossi 151

4. Lorenzo 130

5. Vinales 123

6. Crutchlow 116

7. Petrucci 109

8. Zarco 109

9. Iannone 92

10. Rins 77

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. Honda 256 punti

2. Ducati 233

3. Yamaha 194

4. Suzuki 131

5. KTM 41

6. Aprilia 29