MotoGp, Morbidelli il più veloce a Valencia: ottavo tempo per Bagnaia

Pole position per Franco Morbidelli a Valencia, nelle qualifiche del penultimo Gran Premio stagionale di MotoGp. Il pilota italiano ha fatto registrare il miglior tempo in 1’30”191, precedendo Miller e Nakagami.

In seconda fila Zarco, Pol Espargaro e Vinales, in terza Aleix Espargaro, Bagnaia (ottavo e con buone prospettive in vista della corsa) e Binder. Decimo tempo per il portoghese Oliveira, soltanto dodicesimo il leader della classifica generale Mir.

Più indietro Valentino Rossi e Dovizioso, che non hanno superato lo scoglio del Q1. Per il Dottore il sedicesimo tempo, giusto un gradino avanti rispetto al ‘Dovi’, soltanto diciassettesimo.